الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: تنظيم مهرجان العلمين كان على أعلى مستوى (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني على الكشوطي إن مهرجان العلمين ضخم جدًا وتنظيمه كان على أعلى مستوى، وبالتالي النتيجة التي خرجت للجمهور أو التي رآها زوار مدينة العلمين مرضية جدًا لأغلب الحضور.

وأضاف الكشوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مدينة العلمين ذكية ومن مدن الجيل الرابع، مما سهل الأمور كثيرًا على المنظمين لتنظيم هذا المهرجان الضخم دون أخطاء صعبة.

جودة الأحداث ساهمت في لفت أنظار العالم

وأوضح الناقد الفني أن مدينة العلمين استقبلت مجموعة فعاليات رياضية وثقافية وفنية، لافتًا إلى أن جودة الأحداث ساهمت في لفت أنظار العالم.

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