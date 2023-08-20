الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. طرابزون سبور يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

كشف نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأحد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال مباراة الفريق، أمام مضيفه جالطة سراي، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وقال "طرابزون" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، على لسان أحمد بشير، رئيس الجهاز الطبي بالنادي،  "نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه، تبين أن لاعبنا تريزيجيه ، الذي ترك المباراة بعد إصابته خلال مباراة فريقنا ضد جلطة سراي، مصاب بكسر في الضلع في منطقة الصدر اليسرى، وبدأ فريقنا الصحي علاج لاعبنا ".

وكان "تريزيجيه"، قد غادر مصابًا ومحمولًا على نقالة، في الدقيقة 51، إثر إصابة تعرض لها في كرة مشتركة، خلال المباراة التي انتهت بفوز جالطة سراي بهدفين دون مقابل، ليحل محله زميله الكرواتي تونيو تيكليتش.

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثامن، في جدول المسابقة، برصيد 3 نقاط، بعد فوز في الجولة الأولى عبر أنطاليا سبور، ثم خسارة من جلطة سراي في الجولة الثانية. 

وبات مؤكدًا غياب محمود حسن تريزيجيه، عن صفوف منتخب مصر، خلال مباراتيه المقبلتين أمام إثيوبيا، في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ومباراة تونس الودية، والمقرر لهما في سبتمبر المقبل. 

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه جلطة سراي الدوري التركي الممتاز

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