جلال السعيد لـ"الشاهد": 5 آلاف طن حجم المخلفات بسبب اعتصام رابعة

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن يوم استلام عمله كمحافظ للقاهرة كان يوم فض اعتصام رابعة.

وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نزلت في هذا اليوم في تمام الساعة السادسة صباحًا، وذهبت إلى محافظة القاهرة، وبعدها بدأت الأخبار بأنه يتم فض الاعتصام".

وأشار إلى أن اعتصام رابعة العدوية خلف حوالي 5 آلاف طن من المخلفات في محيط ميدان رابعة.

وتابع: "ذهبت إلى ميدان رابعة في اليوم التالي وكان أشبه بأرض معركة؛ لأنه كانت هناك متاريس وحجارة وحديد، والدخان كان يتصاعد من كل الجوانب، ومسجد رابعة كان مولع والسجاد محروق، ورأيت مجموعة مدارس في محيط الميدان تحولت إلى مطابخ وأماكن لذبح المواشي، والمنظر كان مرعبًا".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.