السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل أم كلثوم لفرقة مسرح الساقية للعرائس بمهرجان العلمين (صور)

فرقة الصاوي للعرائس
فرقة الصاوي للعرائس

تقدم حاليًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، فرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس عرضًا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم وذلك على خشبة مسرح الشارع.

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وقدمت فرقة ساقية الصاوي للعرائس عرضًا مميزًا بالعرائس الماريونيت لحفل أم كلثوم في محاكاة حية بالعرائس لحفلات كوكب الشرق، وذلك على أنغام أغنية "دارت الأيام"، ويقود الفريق المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، ويتولى تحريك عروسة أم كلثوم.

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ورصد «الدستور» عددًا من الصور لحفل فرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس والذي يتفاعل معه عدد كبير من الجمهور ويقدمه المهرجان بشكل مجاني لجمهور وزوار مدينة العلمين والمهرجان.

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يذكر أن مسرح عرائس الساقية تم إطلاقه منذ 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وجاء بعده فكرة عرض حفل سيدة الغناء العربي أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، وبعد أن تزايدت أعداد الجماهير عليه، قدم المسرح حفلات لمجموعة من نجوم طرب الزمن الجميل الآخرين مثل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وملك العود فريد الأطرش.
وشهد مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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