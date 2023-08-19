السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة يكشف تفاصيل استخدام أمريكا لـ"هوليوود" فى الحرب العالمية الثانية

عادل حمودة
عادل حمودة

كشف الإعلامي عادل حمودة، عن تفاصيل استخدام أمريكا لهوليوود في الحرب العالمية الثانية، قائلًا إن الولايات المتحدة عندما دخلت الحرب العالمية الثانية لم تجند الجيش الأمريكي الشباب فقط وإنما جندت هوليوود.

وأضاف حمودة خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن مكتب معلومات الحرب الأمريكية كانت لديه وحدة مخصصة حصريًا لهوليوود، أطلق عليها مكتب الصور المتحركة، وبين عامي 1942 و1945 راجع المكتب 1652 نصًا سينمائيًا.

وأشار إلى أن المكتب حذف كل ما يشوه الصورة الأمريكية، وعمل المخرج الإيطالي الأمريكي فرانك كابرا برتبة مقدم في الجيش الأمريكي خلال سنوات الحرب، لافتًا إلى أن فرانك كابرا أخرج السلسلة الوثائقية "لماذا نحارب؟" بتكليف من الحكومة الأمريكية، وكان رئيس مكتب معلومات الحرب هو "المر ديفيس"، كما شرح ديفيس باختصار أهمية السينما في الدعاية.

عادل حمودة: السينما أسهل وسيلة لضخ فكرة ما في أذهان معظم الناس

وأكد الإعلامي عادل حمودة، أن من وجهة نظره السينما أسهل وسيلة لضخ فكرة ما في أذهان معظم الناس، ولكن لا بد من الاستمتاع بالفيلم حتى لا يكتشف المتفرج أنه ضحية دعاية سياسية، باختصار شرح "دان أوميرا"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كيبيك" قائلًا: في أربعينيات القرن العشرين كان ما يقرب من 90 مليون أمريكي يذهبون إلى السينما كل أسبوع، في ذلك الوقت كانت السينما أهم أدوات الترفيه العام، ويذهب المتلقي إلى السينما ويجلس في الظلام محاطًا بعشرات غيره يشاهدون نفس الفيلم، وما يصل إليه من مشاعر يشاركه فيها كل من حوله مما يضاعف من تأثير الفيلم.

عادل حمودة هوليود أمريكا الحرب العالمية الثانية القاهرة الإخبارية برنامج واجه الحقيقة واجه الحقيقة

الأكثر قراءة

أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

بالأسماء.. 7 مصابين في حادث طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي

أحمد موسى يكشف عن شروط نيمار الغريبة قبل انضمامه لنادى الهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال