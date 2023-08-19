إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العزيمة مركز كوم حمادة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكوم حمادة لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.