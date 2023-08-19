السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم حمادة  بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العزيمة  مركز كوم حمادة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكوم حمادة لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أصيب 5 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة مركز كوم حمادة بالبحيرة مركز كوم حمادة

الأكثر قراءة

"أمى جزمتها برقبتك".. سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل رسالة تلقتها من محمد رمضان

"تاج الدين" يكشف أعراض متحور كورونا الجديد ويوضح حقيقة وصوله لمصر

"متصدقش صفحة متصدقش".. الباز يكشف حقيقة المنصة المُضللة وكيفية ترويجها للأكاذيب

بعد منشورها عن الزعيم عادل إمام.. عفاف مصطفى: "أنا مقصدش أعمل جدال"

"الباز" يطالب بملاحقة مسئولين منصة "متصدقش" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

دولة عربية بينهم.. أبرز الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون" الجديد "إنفوجراف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال