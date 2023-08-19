السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ "القومي للمرأة" تكشف البرامج التدريبية التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أوضحت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، تفاصيل البرامج التدريبية والأنشطة الدورية التي يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة، قائلة: " إننا نعمل على تنمية مهارات المرأة في كل الحرف المختلفة، وهذا يعتمد على المهارات  والموارد التي تتميز بها كل محافظة". 

وأضافت مي محمود خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، نعمل على الاستفادة من حضارتنا وتراثنا من خلال تعليم السيدات مهارات تكون مناسبة، وبالتالي يتم تعليمهم الكثير من الحرف اليدوية والتراثية، مهارات في مجال الزراعة، بهدف انتاج منتجات على قدر عالي من الجودة وتراعي متطلبات السوق واحتياجاته،  حتى تستطيع المرأة في النهاية أن تمتلك حرفة تستطيع من خلالها أن تبدأ مشروع متناهي الصغر ، كذلك يتم تعليمها أيضا كيفية إدارة مشروعها وإدارة الميزانية الخاصة به، من خلال برنامج مبسط عن التثقيف المالي للسيدات.

وأوضحت أن أكثر البرامج المؤثرة والتي تلقى اقبالاً، هي تعليم الحرف والمشروعات التي تدر دخلاً في النهاية، بحيث لا يكون التدريب لمجرد التدريب ، بحيث يتم في النهاية الخروج بمنتج  ذو جودة يمكن من خلاله  المنافسة ومن ثم القدرة على بيعه.

مي محمود المجلس القومي للمرأة البرامج التدريبية الأنشطة الدورية الحرف اليدوية الحرف التراثية

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