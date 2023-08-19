عادل العمدة: الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية قدم رسالة لطمأنة الشعب المصرى

علق اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، علي الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن تواجد الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية اليوم يحمل العديد من الرسائل، وأهمها رسالة الطمأنة للشعب المصري.

وأضاف أن طلبة الأكاديمية العسكرية نواة المجتمع المصرى، وفكرة الحوار معهم من قبل الرئيس فكرة راقية للغاية، موضحًا أن هناك رسالة طمأنة من الرئيس للطلبة على الأوضاع الاقتصادية العالمية وجهود الحكومة فى تخفيف آثارها على المواطنين.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة هى سر النجاح، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على اللقاء باستمرار مع طلبة الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أنه دائم التحدث معهم خلال زيارته، معتمدًا على المكاشفة والمصارحة.