السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ميدانية لنائب محافظ الغربية داخل مركز شباب محلة حسن (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

زار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مركز شباب محلة حسن، اليوم السبت، في حضور عدد من الشخصيات البارزة والمسئولين في مجال الشباب والرياضة بالمحافظة.

كان من بين الحضور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد سعفان، مدير عام إدارة الشباب بالغربية، والدكتور عبدالوهاب الحضري، منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية. 

كما حضر رئيس مجلس الإدارة سمير أبو سعيد، ومحمد عبد القادر، أمين الصندوق، ومدير المركز ومحمد كامل غانم، وخالد السرجاني عضو مجلس الإدارة.

خلال الزيارة، قام الدكتور مهندس أحمد عطا، بجولة ميدانية داخل المركز لتفقد المنشآت والتأكد من حالتها ومدى استيفاء احتياجات الشباب المحلي، وفي نهاية الجولة، ألقى كلمة أكد فيها التزامه بتطوير المركز وتحسين الخدمات المقدمة للشباب.

ووعد المهندس أحمد عطا بتوفير حمام سباحة داخل المركز خلال الستة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة وتنمية مهارات الشباب في المجالات المختلفة.

 

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