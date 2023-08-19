السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يكشف أهمية المذاهب الفقهية فى فهم الشريعة (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ معظم عوامل الشرع الشريف في الأمور المتعلقة بالعبادات والمعاملات من الممكن أن تفهم بطرق عديدة، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد فيها نص واضح غير قابل للاختلاف، مؤكدًا أن النص إذا كان عليه إجماع وغير قابل للخلاف نجده محصورًا جدًا، لكن معظم فروع الشريعة نجد فيها مذاهب وطرقا كثيرة للفهم.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ من تيسير الدين اختلاف الفقهاء، فالدين يسر؛ لأنه توجد فيه نصوص قابلة للتأويل والتطبيق بطرق مختلفة، وبناءً عليه ظهرت المذاهب الفقهية، مؤكدًا أن اختلاف الفقهاء من علامات يسر الدين، لافتًا إلى أنّ الفقهاء إذا كانوا متفقين جميعًا على شيء واحد ستقع الأمة في ضيق وتعب.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس المذاهب الفقهية فهم الشريعة اعرف نبيك

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