السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير برتغالية: النصر السعودي يحسم صفقة انتقال أوتافيو لاعب بورتو

أوتافيو لاعب بورتو
أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي النصر السعودي، اقترب من حسم صفقة أوتافيو، لاعب وسط فريق بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع (maisfutebol) البرتغالي، إن نادي بورتو وافق على بيع أوتافيو مقابل 60 مليون يورو للنصر، مشيرًا إلى أن التفاوض بشأن الصفقة وصل إلى مرحلته النهائية، مشيرًا إلى أن قيمة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي السعودي سيتم عبر ثلاث دفعات.

وأوضح الموقع أنه في الأيام المقبلة، ربما بحلول بداية الأسبوع المقبل ، سيتم الانتهاء من صفقة الانتقال، مضيفًا أنه لهذا السبب، فإنه من المحتمل ألا يتواجد أوتافيو، في قائمة بورتو لمباراة يوم الأحد، عندما يواجه ضيفه فارينزي.

وأضاف أن أوتافيو، سيوقع عقدًا مع النصر السعودي، لمدة ثلاث مواسم، مقابل راتب سنوى قدره 13 مليون يورو.

ويستعد النجم البرتغالي لمغادرة بورتو، بعد تسعة مواسم أمضاها مع النادي، من بينهما موسمين لعب فيهما مع فيتوريا جيماريش على سبيل الإعارة، حيث سينضم لتعزيز صفوف الفريق الذي يضم المدرب لويس كاسترو والنجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

النصر السعودي أوتافيو بورتو الانتقالات الصيفية بورتو البرتغالي

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