محافظ بورسعيد يناقش آليات البدء في إنشاء محطة "البيوجاز"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا؛ لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد، وهو مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية وإقامة محطة البيوجاز، في منطقة القابوطي ببورسعيد، بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.

جاء ذلك بحضور المهندس سيد خلف، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والدكتور حسني عبدالعزيز، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، والدكتور عاطف عيسي، مدير الطب البيطري، ومدير محطة تسمين الماشية، الدكتور فؤاد البدويهي.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، عددًا من مقترحات آليات تنفيذ المشروع، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي "البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على البيئة، ويدعم الإنتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة في مقدمتها توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.

ووجّه محافظ بورسعيد، بالبدء في وضع دراسة تفصيلية لجوانب المشروع، والتعاون بين كل الجهات المعنية، لسرعة البدء في الخطوات التنفيذية؛ لإقامة محطة البيوجاز بمنطقة القابوطي ببورسعيد، مؤكدًا متابعته المستمرة وتقديم كل الدعم للجهات المسؤولة عن المشروع، نظرًا لمردوده وأهميته في الاقتصاد القومي.

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