السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تنقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31

قناة الحياة
قناة الحياة

أعلنت قناة "الحياة" الفضائية عن استعداداتها لنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الفترة من الجمعة 25 أغسطس إلى الخميس 7 سبتمبر، والذي يضم العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية لكبار نجوم الطرب، وجاء جدول المهرجان كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس

  • مراسم الافتتاح والتكريم.
  • الفنانة فايا يونان وفرقتها.
  • الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر.

السبت ٢٦ أغسطس

  • أوركسترا القاهرة السيمفوني- قيادة محمد سعد باشا.
  • فريق وسط البلد.

الأحد ۲۷ أغسطس

  • الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها.
  • الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى.

الإثنين ٢٨ أغسطس

  • الفنانة سيمون وفرقتها.
  • هشام عباس وفرقته.

الثلاثاء ۲۹ أغسطس

  • الفنان عز الأسطول وفرقته.
  • الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس انکافتا دوراس".
  • المطرب مصطفى حجاج وفرقته.

الأربعاء ٣٠ أغسطس

  • الفنان مصطفى شوقى وفرقته.
  • الفنان أحمد جمال وفرقته.

الخميس ٣١ أغسطس

  • Ranranga Dance Academy (سریلانکا)
  • نجوم الأوبرا للموسيقى العربية (سهرة مع العندليب).
  • الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى.

الجمعة 1 سبتمبر
 

  • الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها
  • 10 مساء الفنان عزيز مرقة وفرقته.

السبت ٢ سبتمبر

  • الفنان سعيد الأرتيست وفرقته.
  • كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة".
  • الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته.

الأحد 3 سبتمبر

  • الفنان هشام خرما وفرقته.
  • الفنانة غالية بن على وفرقتها.

الإثنين 4 سبتمبر

  • المنشد أحمد العمري وفرقته.
  • الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الثلاثاء 5 سبتمبر

  • الفنانة عبير نعمة.
  • الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة.

الأربعاء 6 سبتمبر

  • مجموعة التشيللو State of Harmony. 
  • الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها.

الخميس ٧ سبتمبر


* كورال مركز تنمية المواهب.
* الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي.

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قناة الحياة الحياة مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

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