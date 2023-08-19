حجز المتهمين بالتعدى على كلب بـ"عصا" فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحجز المتهمين بالتعدي على كلب بعصا والتسبب في إصابته 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد تقرير حوله.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على كلب باستخدام عصا وإحداث إصابته بالقاهرة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم بالقطم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.