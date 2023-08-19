السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم السويس: لم نتلق شكاوى بأول أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

مدير تعليم السويس
مدير تعليم السويس

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إن غرفة العمليات المسئولة عن متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى.

وأضاف عمارة، لـ"الدستور"، أنه تابع امتحانات مادتيِّ اللغة العربية والتربية الدينية، واطمأن لسير العملية الامتحانية بلا أي معوقات.

وأشار مدير تعليم السويس إلى أن 48 طالبًا وطالبة حضروا امتحان مادة اللغة العربية أمام لجنتين، من أصل 54 راسبًا بامتحانات الدور الأول.

وحضر 11 طالبًا وطالبة لجنة التربية الدينية، وسط إجراءات احترازية مشددة، تجنبًا لانتقال فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن مديرية تعليم السويس أعدّت لجنتين لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الدور الثاني.

وأوضح عمارة أن اللجنة الأولى هي لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، واللجنة الثانية لجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات.

وأشار إلى أن المديرية جهزت 3 استراحات؛ لاستقبال  75 مراقبًا ومراقبة منتدبين من خارج السويس.

وأوضح عمارة أن الاستراحات الثلاث منها استراحتان للرجال بإدارة شمال، وأخرى للسيدات بجوار المديرية، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم ووسيلة انتقال للسيدات للجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن المديرية نفذت تعليمات الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ انتشار فيروس كورونا، ووفرت المطهرات والكمامات لرؤساء اللجان قبل موعد الامتحان بوقتٍ كاف لتوزيعها على الطلاب أثناء دخولهم، مع تهوية اللجان وترك المساحات الآمنة بين الطلاب، بما يضمن سلامتهم وعدم انتقال الفيروس.

مصر التربية والتعليم الثانوية العامة الدور الثاني امتحانات

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

الرئيس السيسى: مصر عامل إيجابى فى حل أزمات دول الجوار.. وسياستها تتسم بالاعتدال

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس