مدير تعليم السويس: لم نتلق شكاوى بأول أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إن غرفة العمليات المسئولة عن متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى.

وأضاف عمارة، لـ"الدستور"، أنه تابع امتحانات مادتيِّ اللغة العربية والتربية الدينية، واطمأن لسير العملية الامتحانية بلا أي معوقات.

وأشار مدير تعليم السويس إلى أن 48 طالبًا وطالبة حضروا امتحان مادة اللغة العربية أمام لجنتين، من أصل 54 راسبًا بامتحانات الدور الأول.

وحضر 11 طالبًا وطالبة لجنة التربية الدينية، وسط إجراءات احترازية مشددة، تجنبًا لانتقال فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن مديرية تعليم السويس أعدّت لجنتين لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الدور الثاني.

وأوضح عمارة أن اللجنة الأولى هي لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، واللجنة الثانية لجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات.

وأشار إلى أن المديرية جهزت 3 استراحات؛ لاستقبال 75 مراقبًا ومراقبة منتدبين من خارج السويس.

وأوضح عمارة أن الاستراحات الثلاث منها استراحتان للرجال بإدارة شمال، وأخرى للسيدات بجوار المديرية، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم ووسيلة انتقال للسيدات للجنة مدرسة الشهيدة شادية سلامة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن المديرية نفذت تعليمات الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ انتشار فيروس كورونا، ووفرت المطهرات والكمامات لرؤساء اللجان قبل موعد الامتحان بوقتٍ كاف لتوزيعها على الطلاب أثناء دخولهم، مع تهوية اللجان وترك المساحات الآمنة بين الطلاب، بما يضمن سلامتهم وعدم انتقال الفيروس.