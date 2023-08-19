السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتان لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس عامين ضد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرّوا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم في الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، له معلومات جنائية تم ضبطه وبحوزته كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموا أحدهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الدراجات الناري النيابة العامة بأسلوب توصيل الأسلاك الحبس

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