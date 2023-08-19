أحمد دعبس مشرفا على ألعاب الصالات في الزمالك خلفا لأحمد مرتضى منصور

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تكليف أحمد دعبس، عضو المجلس، بالإشراف على ملف ألعاب الصالات خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد دعبس انتقد تصريحات أحمد رمضان، المدير الفني لفريق اليد بنادي الزمالك، والتي اتهم فيها الإدارة بالعشوائية؛ بسبب تأخر سفر بعثة الفريق إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وقال أحمد دعبس: "لم أفهم المعنى من تصريحات المدير الفني، لأنه حضر الموقف مع الإدارة منذ البداية، ورفض السفر في البداية للمشاركة بالبطولة العربية بسبب الوقت، في حين كان أحمد الأحمر قائد الفريق يرحب بالسفر للمشاركة في البطولة".

وشدد دعبس على أن الجهاز الفني واللاعبين عقدوا جلسة مع أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك وتحدثوا عن ضرورة حسم ملف التجديد للاعبين وصرف المستحقات، وحصلوا على مستحقاتهم وتم التجديد للاعبين وحصل أحمد الأحمر على جزء من مستحقاته.

وتابع دعبس "أشكر الجماهير التي حجزت الحافلة للزمالك فور وصول البعثة إلى السعودية على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يتأخر في ذلك".

وأضاف: "هذا ليس وقت الخلافات والزمالك مشواره طويل في البطولة وكل الدعم للفريق، ومجلس الإدارة يدعم فريق اليد من أجل الاستمرار في المنافسة وحصد اللقب".