رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول بنظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام بورنموث؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وما ينتظره، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 9 لـ محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- وواجه صلاح فريق بورنموث في 8 مباريات، حقق خلالهم 7 انتصارات، وتلقى هزيمة واحدة.

- وخلال هذه المباريات، نجح صلاح في تسجيل 8 أهداف في شباك بورنموث، وصنع هدفًا آخر.

- أكبر نتيجة حققها فريق ليفربول على بورنموث كانت بنتيجة 9-0، في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022-2023، ولكن محمد صلاح لم يسجل أي هدفًا.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث؟

- يرغب محمد صلاح في مواصلة تألقه وتسجيله للأهداف من خلال هز شباك بورنموث.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم، فإن بورنموث سيكون أكثر رابع فريق يهز "مو" شباكه برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع عدة فرق على رأسهم أرسنال.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد وقع في فخ التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، تعادل فريق بورنموث أيضًا مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في مستهمل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبناءً عليه، يرغب ناديا ليفربول وبورنموث في تحقيق الانتصار الأول بمباراة اليوم خلال الموسم الجديد.