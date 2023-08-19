أنغام تغنى "شبر ونص" مع الجمهور.. وتعلق: "شكرا لكل اللى نور مصر"

حرصت النجمة أنغام على التفاعل مع جمهورها بشكل مختلف خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة والذي يحضره الآلاف من الجمهور.

وقالت أنغام لجمهورها: "عاوزين نعوض البعد اللي بيني وبينكم دلوقتي ونغني أغنية مع بعض من غير مزيكا لتغني أغنية "شبر ونص" بإحساس مميز للغاية.

وأضافت أنغام: “الأغنية دي اتعملت مخصوص علشان أطفال ربنا ما يوجع قلبهم في مصر والوطن العربي لصالح مستشفى تعالج الأطفال”، ووجهت شكرها للدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

وتابعت أنغام: “أحب أشكر كل شخص حضر باسبوره وتعب نفسه علشان ييجي مصر ويحضر حفلتي نورتوني ونروتوا مصر وعلى راسي من فوق”.

وتصدرت النجمة أنغام، وصوت مصر، وأنغام في العلمين، موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا”، بعد تقديم فاصل من أغنياتها في حفلها الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

ولم يتوقف تصدر أنغام عند مصر فقط، بل وصل إلى عدد من الدول العربية، منها تصدر الترند الأول في دولة الكويت، من خلال عدد كبير من التدوينات التي أشادت بصوت مصر النجمة أنغام وحفلها المميز.

وقدمت النجمة أنغام أغنيتها الشهيرة “سيبك أنت” خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين” وسط حضور جماهيري عالٍ للغاية.

وتفاعلت أنغام مع أغنيتها وقدمت إحساسًا عاليًا للأغنية وسط تفاعل الجمهور الذي هتف وصفق لفترة طويلة للنجمة أنغام بعد انتهاء الأغنية.

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وواصلت النجمة أنغام تقديم حفلها الغنائي، وسط استمتاع كبير من الجمهور ببرنامج الحفل، حيث هتف الجمهور بشكل كبير للغاية مع أغنيتها الشهيرة “مجابش سيرتي”، إحدى أهم أغنياتها على مدار تاريخها.