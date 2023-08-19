السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يسمح بمساعدات إضافية لمتضررى حرائق الغابات فى هاواى

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في هاواي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن سمح بمساعدات إضافية لمتضرري حرائق الغابات في هاواي، والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيتوجه إلى هاواي الأسبوع الجاري لتفقّد المناطق المنكوبة بالحرائق ولقاء ناجين ومسعفين يواصلون البحث عن المفقودين.

وكان البيت الأبيض اعلن في بيان سابق، أن بايدن سيواصل الاستجابة لحرائق ماوي لتقديم ما يحتاجه السكان من الحكومة الفدرالية أثناء تعافيهم من الكارثة.

وسوّت الحرائق مدينة لاهاينا التاريخية في جزيرة ماوي بالأرض، وتعد هذه الكارثة الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة.

وسارع بايدن لإعلان حالة "كارثة كبرى" في هاواي عقب الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي، في إجراء يتيح الإفراج عن مساعدات طارئة من الحكومة الفيدرالية، واتصل مرات عدة بحاكم الولاية.

الاسبوع الجارى البحث عن المفقودين الامريكي جو بايدن البيت الأبيض الحكومة الفدرالية الحكومة الفيدرالية

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