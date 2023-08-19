السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول طائرات مقاتلة ومروحيات من مالى وبوركينا فاسو لدعم القوات المسلحة فى النيجر

طائرات مقاتلة
طائرات مقاتلة

أفاد مصدر عسكري في النيجر مساء الجمعة بوصول طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية من مالي وبوركينا فاسو لدعم القوات المسلحة بالنيجر في مواجهة تدخل عسكري محتمل من قبل إيكواس.

 

وفي وقت سابق، أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، أنه تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر.

 

وأكد موسى عقب اجتماع وزراء دفاع المجموعة الذي انطلق الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا قائلا: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكرى في النيجر"، موضحا أن "الأحداث الجارية في النيجر هي جزء من سلسلة الاضطرابات في المنطقة، في محاولة لوضع حد لها".

 

هذا وقد أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

 

كما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن أي تدخل عسكري في النيجر نهايته الفشل وأن البحث عن حلول خارج الدبلوماسية يعتبر "خيارا صعبا للغاية ونجاحه بعيد جدا وهو ما عبرنا عنه سابقا.

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