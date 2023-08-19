أروقة للدراسات والترجمة تطرح النسخة العربية لكتاب "اليمن بؤرة صراع"

اليمن بؤرة صراع .. فصول مثيرة من تاريخ اليمن (1962 ــ 1974)، عنوان أحدث إصدارات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة آروس للتنمية والدراسات العبر نوعية.

والكتاب من تأليف الباحث فريتس زيته، ونقله إلي العربية، كلًا من: دكتور محمود أحمد قاسم الشعبي، والباحث عمر عبد الله محمد الدعيس.

ومن مقدمة النسخة العربية لكتاب "اليمن بؤرة صراع.. فصول مثيرة من تاريخ اليمن"، للباحث فريتس زيته، نقرأ: في تلك الأيام بلغ النشاط السياسي ذروته محليًا ودوليًا، وبعد المشاورات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، قررت السعودية دعم القبائل الإمامية ونظام الإمامة الطريد سياسيًا ومالًيا وعسكريًا.

كان لهذا سبب وجيه جدًا، فقد كان علي المملكة العربية السعودية تفادي حدوث تأثير سياسي دائم بسبب قربها من الدول الاشتراكية ــ سوريا والعراق ومصر ــ ووجدت نفسها تشكل جبهة مواجهة متكاملة في الوطن العربي (علي وجه الخصوص في مجابهة الجزائر).

ولم يكن من الممكن إيقاف الدعاية المعادية للسعودية إلا من خلال المساهمات المالية السخية في جامعة الدول العربي فقط، وبالتالي لم يكن السعوديين يرغبون بفتح جبهة سياسية ثانية، كما كانت الرياض تخشى من الإصابة بعدوي الثورة اليمنية أو الجمهورية في صنعاء، فقد استمرت إذاعة صنعاء في بث تقارير الانتصار وأظهرت بوضوح تام أنه من الممكن قتل إمام والعيش بحرية واستقلالية في الجمهورية، وكان التفكير بقيام بعض القبائل السعودية بنفس العملية ضد العائلة المالكة في الرياض، لا يدع لملك السعودية ريبا في توع سياسته المستقبلية تجاه جارته اليمن.

ــ حرب العصيد

كما صدر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر أيضا، كتاب بعنوان "حرب العصيد .. صراعات يحيي حميد الدين مع اليمنيين"، من تأليف بلال محمود الطيب.

والكتاب يقدم إطلالة شاملة علي تاريخ اليمن الحديث، وأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية في اليمن خلال النصف الثاني من القرن العشرين.