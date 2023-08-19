السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أروقة للدراسات والترجمة تطرح النسخة العربية لكتاب "اليمن بؤرة صراع"

غلاف كتاب اليمن بؤرة
غلاف كتاب اليمن بؤرة صراع

اليمن بؤرة صراع .. فصول مثيرة من تاريخ اليمن (1962 ــ 1974)، عنوان أحدث إصدارات مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة آروس للتنمية والدراسات العبر نوعية.

والكتاب من تأليف الباحث فريتس زيته، ونقله إلي العربية، كلًا من: دكتور  محمود أحمد قاسم الشعبي، والباحث عمر عبد الله محمد الدعيس.

ومن مقدمة النسخة العربية لكتاب "اليمن بؤرة صراع.. فصول مثيرة من تاريخ اليمن"، للباحث فريتس زيته، نقرأ: في تلك الأيام بلغ النشاط السياسي ذروته محليًا ودوليًا، وبعد المشاورات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، قررت السعودية دعم القبائل الإمامية ونظام الإمامة الطريد سياسيًا ومالًيا وعسكريًا.

كان لهذا سبب وجيه جدًا، فقد كان علي المملكة العربية السعودية تفادي حدوث تأثير سياسي دائم بسبب قربها من الدول الاشتراكية ــ سوريا والعراق ومصر ــ ووجدت نفسها تشكل جبهة مواجهة متكاملة في الوطن العربي (علي وجه الخصوص في مجابهة الجزائر). 

ولم يكن من الممكن إيقاف الدعاية المعادية للسعودية إلا من خلال المساهمات المالية السخية في جامعة الدول العربي فقط، وبالتالي لم يكن السعوديين يرغبون بفتح جبهة سياسية ثانية، كما كانت الرياض تخشى من الإصابة بعدوي الثورة اليمنية أو الجمهورية في صنعاء، فقد استمرت إذاعة صنعاء في بث تقارير الانتصار وأظهرت بوضوح تام أنه من الممكن قتل إمام والعيش بحرية واستقلالية في الجمهورية، وكان التفكير بقيام بعض القبائل السعودية بنفس العملية ضد العائلة المالكة في الرياض، لا يدع لملك السعودية ريبا في توع سياسته المستقبلية تجاه جارته اليمن.

ــ حرب العصيد 

كما صدر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر أيضا، كتاب بعنوان  "حرب العصيد .. صراعات يحيي حميد الدين مع اليمنيين"، من تأليف بلال محمود الطيب.

والكتاب يقدم إطلالة شاملة علي تاريخ اليمن الحديث، وأبرز الأحداث السياسية والاجتماعية في اليمن خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

كتاب حرب العصيد
كتاب حرب العصيد
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة تطرح النسخة العربية لكتاب اليمن بؤرة صراع فصول مثيرة من تاريخ اليمن حرب العصيد الدراسات العبر نوعية

مواد متعلقة

الهيئة العامة للكتاب تطرح "سحر الموروث السردى" للباحث المغربى مصطفى يَعْلَى

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

حريق فى 4 حظائر للماشية بالمنوفية

جلال السعيد لـ"الشاهد": المؤتمر القومى للنقل كان بداية معرفتى بالدكتور عصام الحداد

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس