الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح حسين: لا يجب أن يكون العائد المادي هو المتحكم بالفنان

سامح حسين
سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إن الفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، لابد أن يكون لديهم دور تجاه المجتمع، وأن يكونوا مؤثرين بشكل إيجابي في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات لقناة «صدى البلد»، على هامش انطلاق الموسم الخامس من المسلسل الإذاعي «ولا في الأحلام»، العائد المادي لا يجب أن يكون هو المتحكم في الأمر، فلابد علي الفنان أن يركز أيضًا على دوره المجتمعي على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات سامح حسين، ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن الموسم الإذاعي الخامس من مسلسل «ولا في الأحلام»، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الشباب والرياضة، لدعم مواهب الشباب الذين شاركوا في نجاح مواسم المسلسل الإذاعي.

سامح حسين ولا في الأحلام

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