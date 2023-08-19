السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق تجارة إنجليزى لطلاب الثانوية العامة 2023 /2024

تجارة انجليزي
تجارة انجليزي

تنسيق تجارة انجليزي لطلاب الثانوية العامة 2023 /2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل . 

 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تنسيق تجارة انجليزي لطلاب الثانوية العامة 2023 /2024

يتوقع المهتمون بأن العملية التعليمية أن يكون تنسيق تجارة إنجليزي لهذا العام الدراسى 2023/ 2024 مقارب من تنسيق نفس الكلية من العام الماضى للشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة لتقارب نفس نسب النجاح وقد جاء كالتالى.

 

تنسيق تجارة إنجليزي لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

 

جامعة القاهرة  كلية تجارة انجليزي 350.5 درجة.

اما عن جامعة حلوان ومعدل القبول 346 درجة

جامعة المنصورة 347 درجة

عين شمس الحد الأدنى للقبول في كلية تجارة انجليزي 347 درجة

جامعة جنوب الوادي القبول في كلية تجارة انجليزي 348.5 درجة

جامعة سوهاج كان الحد الادني للقبول في كلية تجارة انجليزي 318 درجة

كما وصل الحد الادني للقبول في جامعة المنصورة كلية تجارة انجليزي للعام الماضى 450.5 درجة

جامعة الزقازيق  فكان  القبول للعام الماضى 371 درجة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

معلومات عن كلية تجارة انجليزي :

-يوجد قسم تجارة انجليزي في العديد من الجامعات المصرية لكن باختلاف الرسوم المطلوبة بين الجامعات 

-يلتحق بكلية تجارة انجلش كل عام عدد محدود من الطلاب يتم قبولهم وفقا للمجموع الاعتباري بمعنى نسبة المجموع الكلي بالثانوية العامة ودرجة امتحان اللغة الإنجليزية أيضًا.

-تقبل كلية تجارة انجلش  ما يقارب من 2000 طالب كل عام.

الشروط اللازمة للالتحاق بكلية تجارة انجليزي 

بعد حصول الطالب في الثانوية العامة على مجموع يؤهله لكلية التجارة يتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا لبعض الشروط لاختيار عدد محدود للالتحاق بتجارة انجلش وهذه الشروط هي:

 

-تقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء شهادات عربية أو أجنبية.

 

-حصول الطالب على الثانوية العامة في نفس العام بمعنى يكون طالب نظامي ولا يتم قبول الطلاب الحاصلين عليها من سنوات سابقة.

 

-حصول الطالب في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة على مجموع 80% من إجمالي المادة أي يحصل على 40 درجة من 50 درجة وذلك في حال أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية.

 

-حصول الطالب على مجموع 90% من إجمالي مادة اللغة الإنجليزية إذا كانت هي اللغة الأولى.

 

-حصول الطالب الحامل للشهادة الأجنبية على تقدير A/B.

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