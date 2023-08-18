الولايات المتحدة تخطط لإخلاء قاعدتين للطائرات المُسيرة فى النيجر

صرح قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، بأن واشنطن تجهز خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر.

وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تضع خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا أصبح ذلك ضروريًا في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأوضح "هيكر" للصحفيين في واشنطن، أن هذا التخطيط يتضمن البحث عن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في منطقتي الصحراء والساحل، وهي بعض المناطق الأكثر نشاطًا في العالم للجماعات المتشددة المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وداعش.

وشدد القائد الأمريكي، على أنه لم يكن هناك قرار من إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت الإطاحة بجيش النيجر في 26 يوليو برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيًا ستجبر الدبلوماسيين الأمريكيين أو قوات الأمن على مغادرة البلاد، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ويشمل الوجود الأمريكي في البلد الإفريقي، قواعد جوية في نيامي، العاصمة، وفي مدينة أغاديز النائية على الحافة الجنوبية للصحراء.

وأشار القائد العسكري، إلى أن إخلاء القاعدتين حال تنفيذه سيكون له "تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب".

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، وعدم الاضطرار إلى المغادرة، في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.