الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تخطط لإخلاء قاعدتين للطائرات المُسيرة فى النيجر

النيجر
النيجر

صرح قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، بأن واشنطن تجهز خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر.

وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تضع خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المُسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا أصبح ذلك ضروريًا في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

Capture1

وأوضح "هيكر" للصحفيين في واشنطن، أن هذا التخطيط يتضمن البحث عن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في منطقتي الصحراء والساحل، وهي بعض المناطق الأكثر نشاطًا في العالم للجماعات المتشددة المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وداعش.

وشدد القائد الأمريكي، على أنه لم يكن هناك قرار من إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت الإطاحة بجيش النيجر في 26 يوليو برئيس البلاد المنتخب ديمقراطيًا ستجبر الدبلوماسيين الأمريكيين أو قوات الأمن على مغادرة البلاد، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ويشمل الوجود الأمريكي في البلد الإفريقي، قواعد جوية في نيامي، العاصمة، وفي مدينة أغاديز النائية على الحافة الجنوبية للصحراء.

وأشار القائد العسكري، إلى أن إخلاء القاعدتين حال تنفيذه سيكون له "تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب".

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، وعدم الاضطرار إلى المغادرة، في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

الولايات المتحدة النيجر إخلاء قواعد عسكرية أمريكية المجلس العسكري في النيجر انقلاب النيجر

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفل حرقًا فى السلام

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

إيهاب الطماوي: توجيه السيسي بتحويل مخرجات الحوار الوطني للدراسة نقلة نوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس