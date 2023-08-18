"لوغاريتم".. ميونج دونج مقر التسوق الأساسى فى كوريا الجنوبية
سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أشهر المعالم السياحية في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.
وقال أحمد فايق: "ميونج دونج من أهم معالم مدينة سيول، لأنه مقر التسوق الأساسي في سيول، وتستهدف بشكل أساسي السياح من مختلف دول العالم".
وأضاف: "المختلف والملحوظ الترويج والفخر بكل البرندات والمركات الكورية، وفيها كمية غير عادية من المحلات المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة".
وتابع: "كل السياح في كل دول العالم تأتي لشراء المنتج الكوري، والذي أصبح ينافس بشراسة المنتج الفرنسي والأمريكي، وبدأ بدعم المواطن الكوري للمنتج الكوري".