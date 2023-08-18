مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة في العالم بأكمله وسوف تظل متواجدة، وهذه الفيروسات التنفسية تتحور من شكل لآخر، ولهذا ظهور متحور جديد من أوميكرون أمر طبيعي.

أعراض المتحور الجديد

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هناك إصابات لفيروس كورونا في مصر الآن، ولكن لا يوجد إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن، ويمكن القول إن هذا المتحور أصبح متواجدا الآن في أكثر من 50 دولة حول العالم، وبالتالي من الممكن أن يخترق هذا المتحور الحدود المصرية في أي وقت.

وتابع: "وزارة الصحة المصرية على أتم استعداد طبي لهذا المتحور الجديد، ولهذا على المواطنين الاطمئنان وعدم الفزع من هذا المتحور الجديد".

واستطرد: "أعراض فيروس كورونا هي نفس أعراض المتحور الجديد، لذا في حال ظهور أعراض حادة للمتحور الجديد يجب الذهاب سريعاً للطبيب".

الفيروسات التنفسية

وأشار إلى أن جميع الفيروسات التنفسية معدية، ولكن قدرة كل فيروس على نشر العدوة تختلف من متحور لآخر.

وذكر أنه في حال وصول العدوى إلى الجزء السفلي من الجهاز التنفسي يجب الذهاب للمستشفى للحصول على البروتوكول العلاجي الخاص بهذا الأمر.

وأشار إلى أن المتحور الجديد سريع الانتشار عن متحور كورونا لكن خطورته ليست بالغة مثل بداية ظهور الفيروس، متابعاً: "فيروس كورونا أصبح أحد الفيروسات التنفسية المعتادة والتي سوف تستمر مع الإنسان".