أوسوريو يعود إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهرين من الزمالك

عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهرين من مستحقاته المالية المتأخرة.

وتواجد المدرب الكولومبي في مقر نادي الزمالك أمس الأول الخميس، وحصل على راتب شهرين من مستحقاته المتأخرة قبل أن يغادر القاهرة عائدًا إلى بلاده لقضاء عطلة صيفية عدة أيام.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 25 من شهر أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وطالب أوسوريو، لاعبي الزمالك بخضوعهم لقيادة الأوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية حيث يرغب في الاطمئنان على البرنامج الغذائي الذي وضعه من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين.