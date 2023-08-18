الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

افتتاح بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفنى باستاد القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو الاتحاد الدولي، بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "كبار وناشئين" والمقامة على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الحالي.

حضر حفل الافتتاح كل من: ارتور مارك فيش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز وبيطاري عبد الصادق، رئيس الاتحاد المغربي وعضو المجلس الاستشاري بالاتحاد الدولي، والمهندس صالح الغويري، نائب رئيس الاتحادين الأردني والعربي للجمباز، ورؤساء الوفود المشاركة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز.

وفي كلمته رحب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز بالوفود المشاركة متمنيًا السلامة والتوفيق للجميع وقضاء أوقات ممتعة على أرض الكنانة مصر خلال أيام البطولة.

وأكد أمين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.

وأتم أمين كلمته بأن اتحاد الجمباز يسعى بكل قوة من خلال استضافة وتنظيم البطولات والمشاركة في البطولات العالمية إلى تحقيق الهدف الأهم والتتويج بميدالية أوليمبية في رياضة الجمباز.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض فيلما تسجيليا عن بطولة الفراعنة الدولية في نسخها السابقة وعرض أعلام الدول المشاركة.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

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اتحاد الجمباز استاد القاهرة الدولى استضافة وتنظيم اعضاء الاتحاد المصري للجمباز الاتحادي

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