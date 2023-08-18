11 دولة تعتزم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "F-16"

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "F-16" إلى كييف من الدنمارك للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأشار التقرير إلى أن مسئولين أمريكيين قالوا إن واشنطن أعطت كوبنهاجن وأمستردام تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستسرع في الموافقة على طلبات نقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا بمجرد اكتمال تدريب الطياريين.

ويبدأ تحالف يضم 11 دولة تدريب الطياريين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة هذا الشهر في الدنمارك، وقال وزير الدفاع الدنماركي بالوكالة إن بلاده تأمل رؤية نتائج التدريبات في أوائل عام 2024.

وأصبحت طائرات F-16 أحدث سلاح متطور تقول كييف وبعض مؤيديها إنها بحاجة لاستخدامه لإبعاد روسيا سواء في الصراع الحالي أو في السنوات المقبلة.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان في الناتو جهودًا دولية لتدريب الطيارين وموظفي الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على طائرات F-16 لاستخدامها في التصدي للعملية الروسية.