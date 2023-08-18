الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق في شمال سيناء

ارشيفيه
ارشيفيه

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، عدة حملات تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين؛ للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وتجار التموين ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق؛ لضبط الحالة التموينية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور وزير التموين، واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء.

وأكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر منهم 2 محضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن، و1 محضر سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

كما تم تنفيذ حملة تموينية للمرور على سوق العريش لتجارة الجملة بالكيلو 17، وتم مطابقة الأسعار طبقًا لفواتير الشراء لمتابعة الالتزام بالأسعار، وتم التنبيه بالالتزام بالبيع داخل السوق، كما تم القيام بحملة تموينية لتنفيذ قرارات النيابة العامة بإعدام بعض المضبوطات بواسطة اللجنة المشكلة من الرقابة التموينية، وقسم مباحث التموين والنيابة العامة.

التموين حملات تموينية الأجهزة الرقابية أهالي محافظة شمال سيناء وزير التموين

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