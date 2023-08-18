مسئول أمريكى: خط ساخن بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية للتواصل فى الأزمات

يعتزم قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، وكوريا الجنوبية، إنشاء خط ساخن بينهم للتواصل من خلاله في أوقات الأزمات.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، قائلًا "الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم الجمعة، عن إنشاء خط ساخن بين الدول الثلاث".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن بلاده ستتخذ خطوات للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة، لإنشاء خط ساخن، يمكن التواصل عبره في أوقات الأزمات وعدم اليقين، على حد قوله.

ولفت المسئول الأمريكي إلى أن طريقة الاتصال هذه ستكون عملًا فنيًا سيتشاور عبره القادة في أوقات التوتر.

وأضاف المسئول أن زعماء الدول الثلاث سيعيدون تأكيد التزامهم بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

انطلاق قمة في كامب ديفيد بين واسنطن وكوريا الجنوبية واليابان..اليوم

يجدر الإشارة، إلى أن قمة ثلاثية تجمع زعماء الدول، ستنطلق اليوم الجمعة، في كامب ديفيد، لبحث تعزيز التعاون بين بلدانهم، في مجالي الأمن والاقتصاد.

من جانبه، أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس الأمريكي، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث خاصة أنها القمة الدولية الأولى لزعماء أجانب تعقد في كامب ديفيد، منذ عام 2015.

وأعربت الوكالة الكورية الجنوبية يونهاب، عن توقعاتها في أن يتم الإعلان عما أسمته "مبادئ كامب ديفيد"، خارج البيان المشترك، تتضمن مجالات التعاون المفصلة.

ولفتت الوكالة إلى أنه من بين مجالات التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، إنشاء خط ساخن محتمل بينها، ووجوب التشاور في حال حدوث أزمة عسكرية.

فيما قال كورت كامبل، وهو منسق شئون المحيطين الهندى والهادئ فى مجلس الأمن القومى الأمريكى - في حديث له بمعهد بروكينجز الأمريكي: "سيتم الإعلان عن الخطة غدًا، في إطار مجموعة طموحة للغاية من المبادرات التي تسعى إلى تأمين مشاركة ثلاثية، سواء الآن أو في المستقبل بين الأطراف المعنية".