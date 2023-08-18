أستاذ بـ"هارتفوردشاير": الاتحاد الأوروبي يسعى لصياغة ميثاق تعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور وائل بدوي أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة هارتفوردشاير، حقيقة إمكانية صياغة ميثاق من أجل التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هناك مساعٍ في الاتحاد الأوروبي لصياغة ميثاق من أجل التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "أصبح أغلب من يستعملون هذه التقنيات ينوهون بأن المحتويات التي أنتجوها تمت بالذكاء الاصطناعي"، مشددا على أهمية أن تكون المعلومات المستخدمة صحيحة.

وتابع: "التواصل بين الناس بمخرجات الذكاء الاصطناعي يتم عبر الإنترنت وميتافيرس والسوشيال ميديا وكلها مفتوحة لجهات يمكنها أن تراقبها"، موضحا أن هناك اتجاه عام في شركات النشر الكبيرة بأن أي بحث ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغته يجب أن يشير الباحث إلى ذلك.

وأكد الدكتور وائل بدوي أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة هارتفوردشاير، وجود برمجيات يمكنها تحديد مدى نسبة الاقتباس أو النقل من أبحاث وكتب أخرى، كما يمكن تحديد ما إذا كان الطالب نقل إجابته من طالب آخر بالكلية أم لا، علاوة على احتمال وجود أجزاء من الإجابات مكونة من الذكاء الاصطناعي أم لا.