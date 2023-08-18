مصرع سيدتين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل بمطروح

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة في الكيلو 79 بطريق الساحل وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم منار عبدالباقى محمد الأكرت 20 سنة مصابة بجرح قطعي بالذراع اليسري و كدمات متفرقه بالجسم، منى عبدالسلام عبدالحميد 50 سنة مصابة باشتباه نزيف بالمخ و كسر بالجمجمة واشتباه استرواح هوائي بالصدر، مروان عبدالباقى محمد الاكرت 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والذراع اليمني، هالة عبدالسلام عبدالحميد 38 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و الصدر، ووفاة كل من سعاد عبدالسلام 65 سنة و سعدية حسن جثامين.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم التحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.