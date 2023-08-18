الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. محاكمة 43 متهمًا فى "خلية العجوزة الإرهابية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، غدا السبت، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

الدائرة الأولي إرهاب محاكمة 43 متهم جماعة إرهابية خلية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربينى

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