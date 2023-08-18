الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خميس الجارحى لـ"الشاهد": اعتصام رابعة كان مسلحا

خميس الجارحى
خميس الجارحى

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الإخوان كانت تريد أن تقسم مصر لفسطاطين، كفر وإيمان، ولكن حزب السلفية كان مع الدولة والأزهر والكنيسة فلم يستطيع الإخوان تقسيم الدولة. 

وأضاف "الجارحي"، خلال حوره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اعتصام رابعة هو اعتصام خوارج، وخطابهم تكفيري، مشيرًا إلى أنه قابل أحد قيادات الإخوان وقت الاعتصام، وقال له إن شباب الإخوان في الاعتصام استخدموا المولوتوف لضرب الشرطة، وقاموا بتفجير سيارة طبيب وابنته كان في طريقه لعلاج الإخوان المصابين بالخرطوش. 

وتابع، أن قيادات الإخوان في الاعتصام الحرس الخاص لهم كان معهم سلاح وكلنا رأينا السلاح بجانب صفوت حجازي، كما أن المسيرات التي تخرج في شوارع القاهرة كان فيها مسلحين لحماية الاعتصام. 

وأكد "الجارحي"، أنه رأى مسلحين ينتقلوا من مكان لآخر، كما أن أحمد المغير قال إن اعتصام رابعة كان فيه سلاح يصد جيش، وأنه قبل الفض بيوم أحد الإخوان طلب نقل الأسلحة من رابعة واتهمه بالخيانة ورفض "المغير" أن يتراجع عن شهادته ويقول عكس ذلك بأن رابعة كانت خالية من السلاح. 

من يقرأ التاريخ لا يمكن أن يستغرب عنف الإخوان

وأشار إلى أن من يقرأ التاريخ لا يمكن أن يستغرب عنف الإخوان؛ لأنهم يتبعون خطة سيد قطب"مابعد الاعتداء"، من تفجير أبراج الكهرباء وتفجير أقسام الشرطة وهي نفس الأفعال التي كانوا يقومون بها في الستينات سواء الإخوان أو التيارات التي انضمت لهم.

خميس الجارحي الإخوان أحمد المغير اعتصام رابعة سلاح يصد جيش

مواد متعلقة

الجارحى لـ"الشاهد": الإخوان كفّرتنى بعد انسحابى منها ومنعت التعامل معى

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": صلاح شادى قال لعمر عبدالرحمن نظام السادات لن يُزال إلا بالقوة

"الخرباوى" لـ"الشاهد": ادعاء الإخوان نزول جبريل اعتصام رابعة غرضه إثارة المشاعر

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 18-8-2023

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 18-8-2023

خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان استخدموا سلاح المظلومية على مدار تاريخهم

ميسى: حققت كل شىء فى كرة القدم

خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان غيروا شعارهم لـ"سلميتنا أقوى بالرصاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس