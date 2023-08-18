الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موسيمانى: لا يُعترف بك فى الأهلى إذا لم تفز بالدورى وأفريقيا

موسيماني
موسيماني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والحالي لفريق الوحدة الإماراتي، على رغبته في إنهاء فترة العجاف لناديه والتي وصلت إلى 13 عامًا منذ تتويجه بلقب الدوري عام 2010.

 

وقال موسيماني في تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية " عليك أن تعلم أن المدربين لا يلعبون فعلى سبيل المثال جوارديولا لا يلعب، وهالاند هو من يسجل الأهداف، وحتى كلوب لا يسجل بل محمد صلاح هو من يقوم بالأمر".

 

وأضاف " على اللاعب أن يقاتل في الملعب وهذه هي نصيحة المدربين للاعبين".

 

وشدد " جميع الفرق تريد الفوز باللقب ونحن فقط وهذا ما أخبره دائما للاعبين".

 

وتابع " سألت اللاعبين لماذا لم تحققوا اللقب في آخر 13 عاما، وجميع اللاعبين ذكروا أسبابًا مختلفة، وأقول لهم بإنه ينبغي أن تتغير تلك الأمور حتى يستعيد الفريق لقب الدوري".

 

واستمر " أقدم كل ما لدي من دعم لكنني أرى في بعض الأحيان أن اللاعبين لا يتحملون هذا الضغط لكن أتفهم الأمر في النهاية".

 

وكشف " لقد أتيت من بيئة اعتدت فيها على الفوز بالألقاب، حيث حققت لقبًا واحدًا على الأقل في كل عام من آخر 7 أعوام وقلت لهم لقد أتيت هنا لاستكمل مشواري وأحقق الألقاب".

 

وأردف " لقد توليت تدريب الأهلي المصري وهناك الضغط كبير للغاية حيث يتوجب عليك الفوز ببطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وأنت كمدرب إذا لم تحقق هذا فلا يعترفون بك كمدرب". 

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