الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن عامين لعاطل لحيازة حشيش وسلاح نارى فى عين شمس

ارشيفه
ارشيفه

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاطل بالسجن عامين في اتهامه بحيازة حشيش وسلاح ناري في عين شمس.

وكشف المتهم خلال أقواله أنه يتخذ من مناطق متطرفة في عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، وأنه يبيع سيجارة الحشيش بـ50 جنيهًا.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالي  – هاتف محمول – سيارة "دون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات عاطل السجن عامين حشيش سلاح نارى عين شمس

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