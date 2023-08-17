الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين يفصح عن رأيه في حفلة "كاسيت 90"

تامر أمين
تامر أمين

دافع الإعلامى تامر أمين عن الفنان محمد الحلو، بعد الهجوم عليه من رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب حفلة “كاسيت 90” هذه الحفلة التي كان بها عدد كبير من نجوم التسعينات. 

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه بنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن عدد كبير من نجوم مصر تواجدوا في هذه الحفلة الغنائية من بينهم محمد الحلو، مصطفى قمر، سيمون، خالد عجاج، إيهاب توفيق، محمد منير، حميد الشاعري.

وأضاف في حديثه، أن الفنان محمد الحلو أحيا حفلا بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “كاست 90”، وضمن حفلات صيف جدة 2023، وقدم أيضا أغنية تتر مسلسل زيزينيا وفيها استبدل مقطوعة عمار يا إسكندرية بجملة عمار يا سعودية.

وتابع تامر أمين قائلًا: "الكل عارف تحيزي الكامل لوطني، ولكن اللي عمله محمد الحلو مش غلط، بدافع عنه وبلاش حد يشتم، الأعراف بتقول إن الواجب لما حد يكون في مكان يجامل أهله". 

أوضح تامر أمين، أن الفنان محمد الحلو جامل أهل السعودية بتغيير كلمة في أغنية، والتغيير لن يكون للأبد. 

تامر أمين كاست 90 حفلى كاست90 اخر النهار النهار

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