"الزراعة" تكشف كيف جاءت فكرة استغلال الأمطار في مطروح لتنمية الوديان

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، فقرة لرصد أراء أهالي مطروح بعد لقاء الرئيس السيسي أمس.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل مجهودات لتنمية المجتمعات البدوية في السنوات الأخيرة وخصوصًا قطاع الزراعة عموما.

وأضاف أن مياه الأمطار كانت مهملة منذ قديم الأذل وكانت تهدر المياه في البحر وتدمر الطرق وكانت التقنية تسليك الطريق للمياه لوصولها إلى البحر وعملنا برنامج لتنمي الوديان ومشروع متكامل للاستفادة من مياه الامطار والرعى واستفادة المجتمع البدوى وتم الموافقة على المشروع من قبل مجلس النواب والرئيس على الفور وعملت على المشروع مجموعة برامج بحثية.

وتابع: "نزلت فرقنا إلى المجتمعات الصحراوية المتناثرة ودعمنا فكرة الاستمرار وتوفير المياه من مياه وأرض وحيوانات ولدينا أكثر من 70 نشاطًا ننفذها في الاستفادة من مياه الأمطار".