بشكل جديد.. ياسمين على تطرح أغنية "زى الموج" عبر يوتيوب

طرحت الفنانة ياسمين علي أغنيتها الجديدة، مساء الخميس، والتي حملت اسم "زي الموج"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالتزامن مع موسم أغاني صيف لعام 2023.

وتعاونت ياسمين في الأغنية مع الشاعر الغنائي ياسين جمال، والملحن محمد أنيس والموزع الموسيقي أحمد المغرب، وعازف الجيتار عمرو طنطاوي، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد وتم تصوير مشاهد الأغنية في لبنان.

كليب أغنية «زي الموج»

وصُورت «زي الموج» في منطقة البترون في شمال لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطًا وقريبًا من عين المشاهد من حيث مشاهد الطبيعة والبحر والألوان.

أغنية «زي الموج» باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي مختلف حيث التركيبة الموسيقية الجديدة والجمل اللحنية التي جمعت بين أكثر من مقام بطريقة ساهمت بإظهار الأغنية بالشكل المتجدد.

وحملت أغنية "زي الموج" فكرة جديدة تمحورت حول تشبيه الحبيب بالبحر بقالب وصفي من السهل الممتنع.