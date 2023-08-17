الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بشكل جديد.. ياسمين على تطرح أغنية "زى الموج" عبر يوتيوب

الفنانة ياسمين علي
الفنانة ياسمين علي

طرحت الفنانة ياسمين علي أغنيتها الجديدة، مساء الخميس، والتي حملت اسم "زي الموج"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالتزامن مع موسم أغاني صيف لعام 2023.

وتعاونت ياسمين في الأغنية مع الشاعر الغنائي ياسين جمال، والملحن محمد أنيس والموزع الموسيقي أحمد المغرب، وعازف الجيتار عمرو طنطاوي، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد وتم تصوير مشاهد الأغنية في لبنان.

كليب أغنية «زي الموج»

وصُورت «زي الموج» في منطقة البترون في شمال لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطًا وقريبًا من عين المشاهد من حيث مشاهد الطبيعة والبحر والألوان.

أغنية «زي الموج» باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي مختلف حيث التركيبة الموسيقية الجديدة والجمل اللحنية التي جمعت بين أكثر من مقام بطريقة ساهمت بإظهار الأغنية بالشكل المتجدد.

وحملت أغنية "زي الموج" فكرة جديدة تمحورت حول تشبيه الحبيب بالبحر بقالب وصفي من السهل الممتنع.

اغنية زي الموج كليب أغنية زي الموج زي الموج الفنانة ياسمين علي ياسمين علي

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تثبت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس