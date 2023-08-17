تقارير سعودية تكشف خطة صندوق الاستثمار لضم ليونيل ميسي

لا يزال البحث عن كافة الطرق المتاحة والممكنة لضم قائد منتخب الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي، هو الشغل الشاغل لمسئولي دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "البلاد" السعودية، فإن ميسى ما زال هدفًا رئيسيًا للعديد من أندية الدوري السعودي، التي ترغب في ضم ميسي بأي وسيلة مهما كان الثمن أو العائق.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي لديه رغبة قوية لاستعارة قائد منتخب الأرجنتين، المتوج مع راقصي التانجو بلقب كأس العالم بقطر العام الماضي.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات السعودية على ملكية أندية (الهلال والنصر، واتحاد جدة وأهلي جدة).

وكان ليونيل ميسي قد قرر الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، ووقع على عقد لمدة موسم واحد، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان.

يذكر أن الدوري السعودي “روشن للمحترفين”، أصبح محط أنظار واهتمام العديد من النجوم الكبار ذات أصحاب الأسماء اللامعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فعلى سبيل المثال نجح الهلال في إبرام عدة صفقات قوية، حيث ضم كل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم والبرازيلي نيمار، قائد السامبا، فضلا عن بعض المحاولات المكثفة حاليا للحصول على خدمات حارس المنتخب المغربي الدولي “ياسين بونو”، قائد أسود الأطلسي.

فيما ضم اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي، وفابينيو وجواو فيليبي، بينما تعاقد أهلي جدة مع فرانك كيسي وآلان سان ماكسيمان، وفرانك كيسي والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي السابق.

أما النصر فقد نجح في ضم مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس والسنغالي الدولي ساديو ماني، بالإضافة إلى وجود قائد منتخب البرتغال الدولي "الدون" كريستيانو رونالدو، منذ فترة طويلة.