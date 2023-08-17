الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتنظيم قوافل طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية

جانب من القوافل
جانب من القوافل

وجّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتنفيذ قوافل طبية في المراكز والمدن، حيث تم تنفيذ قافلة طبية لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وجمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وقد تم الكشف على نحو 79 حالة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، من قرى ساقية المنقدي وعزبة النشابة والفرعنة بمركز أشمون، وقريتي براهيم وماشية غمرين بمركز منوف، وقرى كفرهلال وبني غرين وكفر بني غرين بمركز قويسنا.

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن القافلة تضمَّنت الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بجميع التخصصات، من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، بالإضافة إلى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن جميع الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، تم عمل استعلام بشأنها لبيان مدى استحقاقها من عدمه، على أن يتم إجراء العمليات للمستحقين بعد أسبوع من تاريخ الكشف وعلى نفقة الجمعية، دون أن يتحمل المريض أي مبالغ تحت أي مسمى.

إجراء جراحات التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الخدمات الطبية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الكشف الطبى المرضى غير القادرين

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