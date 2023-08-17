محافظ المنوفية يوجه بتنظيم قوافل طبية جديدة لدعم المرضى الأولى بالرعاية

وجّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتنفيذ قوافل طبية في المراكز والمدن، حيث تم تنفيذ قافلة طبية لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وجمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وقد تم الكشف على نحو 79 حالة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، من قرى ساقية المنقدي وعزبة النشابة والفرعنة بمركز أشمون، وقريتي براهيم وماشية غمرين بمركز منوف، وقرى كفرهلال وبني غرين وكفر بني غرين بمركز قويسنا.

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن القافلة تضمَّنت الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بجميع التخصصات، من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، بالإضافة إلى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن جميع الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، تم عمل استعلام بشأنها لبيان مدى استحقاقها من عدمه، على أن يتم إجراء العمليات للمستحقين بعد أسبوع من تاريخ الكشف وعلى نفقة الجمعية، دون أن يتحمل المريض أي مبالغ تحت أي مسمى.