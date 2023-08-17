الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب مصنع أدوية ومنظفات فاسدة فى بدر

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (9907 أكياس نيوماسين بودرة "أدوية بيطرية" - 4500 عبوة "معطر - منظف" -  1200 عبوة مزيل بقع - 3 ماكينات "تعبئة، تغليف، طبع تاريخ الإنتاج والصلاحية" - 10 تنك فارغ - 5000 استيكر - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأدوية البيطرية والمنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة بدر المنظفات الصناعية

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