برلمانى: إحالة الرئيس مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية تعكس تقديره للحوار

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وإحالة ما يستوجب منها إجراء تعديل تشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية وجديتها في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

وقال صبور، في تصريحات له اليوم، إن مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حملت قدرا كبيرا من التميز والثراء، فقد حظيت كافة القضايا التي كانت على طاولة الحوار بحظ وافر من المناقشات، مؤكدا أن الحوار الوطني حقق الغرض منه، حيث نجح في صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة وسط توافق غير مسبوق من جميع أطياف المجتمع المصري باتجاهاته الفكرية.

وأضاف أن الحوار الوطني حقق عددا من المستهدفات، على رأسها توحيد الجبهة الداخلية ودفع الجميع للالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية حتى تتمكن من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن تعزيز السلم الاجتماعي من خلال تقريب وجهات النظر وخلق مساحات مشتركة بين الجميع بكل اختلافاتهم، بالإضافة إلى إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري، وهو ما نعتبره بداية إصلاح سياسي حقيقي كما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوقع النائب أن يشعر المواطن المصري بنتائج الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة عندما يتم ترجمته إلى قرارات وإجراءات تشريعات على أرض الواقع، حيث سينعكس ذلك على حياة المواطنين، خاصة أن المشاركين في الحوار كانوا شديدي الحرص على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن في جميع التوصيات التي تم تقديمها خلال الجلسات الرسمية، مطالبا الحكومة بسرعة التعامل مع هذه التوصيات وترجمتها إلى قرارات وإجراءات في القريب العاجل.