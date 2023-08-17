الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التنسيقية: لا يوجد ملف لم تتم تغطيته فى الحوار الوطنى

أحمد يحيي
أحمد يحيي

تحدث أحمد يحيي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم الملفات التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني، لافتًا إلى أن هذا الحوار خاطب جميع فئات المجتمع، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني.

وقال "يحيى" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الجلسات تمت في 3 محاور، هي: الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي، وتم الانتهاء من 13 لجنة وتم رفع توصيات بها للرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا نحن الآن في بداية الجمهورية الجديدة المبنية على التوافق ومشاركة جميع المصريين.

- القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين

وأكد عضو التنسيقية، أن الحوار الوطني هو بمثابة أكبر رد على المشككين بالإرادة والسياسة المصرية، موضحًا أن القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين، وقريبة جدًا من الجميع وتستمع لكل الآراء.

وواصل عضو التنسيقية، القيادة السياسية شاركت في جلسات الحوار وكل طوائف المجتمع شاركت، مثل النقابات والأحزاب السياسية، حتى المعارضة، أي أنّ المشاركة شملت كل المصريين، حتى عدم المهتمين بالسياسة بدأوا بمتابعة السياسة والاستفسار عن موعد الجلسات والموضوعات التي تناقشها.

وكشف عضو التنسيقية، عن أنه تمت مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمواطن المصري في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية مثل ملف المرأة والشباب، ولا يوجد ملف لم تتم تغطيته في الحوار الوطني.

 

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطنى السيسي عبدالفتاح السيسي

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