قرار من وزير الداخلية بشأن طلب 42 مصريًا الحصول على جنسيات أجنبية

نشرت جريدة الوقائع في عدد 180 الصادر اليوم الخميس، 17 أغسطس سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1269 لسنة 2023، بالسماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

تقرر في المادة الأولى من القرار، بأن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد ياسر حامد هزاع، وآخرهم أحمد هشام محمد على المغاوري، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.