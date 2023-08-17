الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع لـ"صندوق التكافل" في "الصحفيين".. تحديد موعد الانتخابات ومطالبة الصحف القومية بسداد المديونيات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قررت نقابة الصحفيين، مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية، لتسديد ما عليها لصندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، خاصة أن هذه المؤسسات المتأخرة في سداد مستحقات الصندوق، تُحصل الاشتراكات من الأعضاء ولا توردها للصندوق لفترات طويلة، وهو ما سيحرم الأعضاء  من المشاركة في انتخابات الصندوق المقبلة.

واجتمع أمس، صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعضوين الممثلين عن مجلس النقابة محمد الجارحي ودعاء النجار.

بدأ الاجتماع  بعرض التطورات التي جرت على الصندوق خلال الفترة الماضية، والنمو الملحوظ الذي وصل إليه، ووجه النقيب الشكر للأعضاء لما بذلوه من جهد لتطوير الصندوق.

كما ناقش المجتمعون، خطة تطوير الصندوق وكيفية تعظيم موارده لتحقيق أكبر استفادة ممكنة  لخدمة الزملاء، بالإضافة إلى مناقشة متأخرات المؤسسات الصحفية القومية  لدى الصندوق، وتأثيرها السلبي في موارده وكفاءته.

وعن انتخابات الصندوق، حُدد خلال الاجتماع، موعد إجراء انتخابات الصندوق، نوفمبر المقبل، لإعطاء الفرصة لكل من لديه رؤية للإسهام في تطوير الصندوق بشكل  أكبر.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، تجرى كل أربع سنوات، وتعقد انتخابات تجديد نصفي كل عامين، ويترأس مجلس إدارة الصندوق نقيب الصحفيين، ويُختار عضوان يمثلان مجلس النقابة بالصندوق.

كما عقدت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، أمس، أولى فعّاليات صالون تواصل الأجيال.

وقال "عبدالمجيد"، إن اللجنة وضعت توصيات شديدة الأهمية، من نخبة من أساتذة المهنة؛ لضمان حقوق المصورين المهنية، وحق المجتمع، وحرمة الحياة الخاصة، وضوابط القضاء على فوضى تصوير الجنازات، والصورة الكاذبة.

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