الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة مواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، محور  محدودى الدخل، نموذج ٧٥ مترا ونموذج ٩٠ مترا،  يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس  علاء عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية، وأهمها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وحدات سكنية 

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بقطاع الإسكان بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات والوقوف على جميع العقبات والتحديات لدفع الأعمال، كما أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التشطيب الداخلى والخارجى للوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة.

وأشار المهندس علاء عبداللاه إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بصفة مستمرة بمواقع العمل للتنبيه على الشركات العاملة بتوفير الخامات اللازمة وزيادة العمالة لإنهاء الأعمال فى مختلف القطاعات، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق حرصاً  على إنهاء الأعمال فى أسرع وقت، وتوفير كل ما يلزم لسكان مدينة حدائق العاصمة.

 وفي ذات السياق، عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاءً مع المسئولين بشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بمنظومة الاتصالات بالمدينة، حيث وجه رئيس الجهاز بضرورة استعجال إجراءات توصيل خدمة التليفون الأرضى والإنترنت للوحدات السكنية التى تعاقدت بالفعل بالسنترال، وذلك لقرب المدارس واحتياج السكان لهذه الخدمة، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة البريد المصرى لسرعة تشغيل مكتب البريد بالمدينة لتوفير الخدمات التى يقدمها البريد للمواطنين، كما يجري تركيب جميع الوصلات اللازمة لتشغيل الخدمة. 

وفي ذات السياق، اجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع بعض شركات المرافق والطرق والإسكان، وتم التوجيه بسرعة استكمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشدداً على استمرار الحملات الأمنية لتنظيم حركة المرور وضبط المخالفين.

 وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ضرورة المرور من قبل المسئولين بالجهاز على شوارع المدينة لتوفير الأمن والاستمرار فى ضبط مركبات " التوك توك " والحرص على عدم دخوله إلى المدينة.

هيئة المجتمعات العمرانية سكن كل المصريين حدائق العاصمة محدودي الدخل وحدات سكنية

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مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

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