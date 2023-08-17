الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: لقاء الرئيس بأهالي مطروح يؤكد استمرار في استراتيجية التنمية الشاملة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

علق الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح أمس، قائلًا  إن اللقاء يعكس مدى الإرادة السياسية واهتمامها ببناء الوعي العام والتواصل مع كافة مكونات الشعب المصري بالذهاب إلى المواطن في الأرض مع يعكس افتتاح إنجازات وليس شعارات".

وتابع "عبد المجيد"، خلال حواره على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية للتنمية الشاملة لبناء دولة جديدة عصرية تستهدف تعزيز القدرة الشاملة للدولة، حيث قال الرئيس بكل ما أوتيت من قدرة وليست القوة، لأن الفرق بين القوة والقدرة هو أن القدرة هي محصلة مجموع القوة اقتصاديا وعسكريا والدبلوماسية والبشرية.

وأضاف أن محصلة مجموع القوة الدولة في التنمية تؤدي إلى قوة الدولة علي الفعل، ليأتي الرئيس ويؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر قدرة، وبكل ما أوتيت من قدرة تعمل على تحسين حياة المواطن وتحقيق أهداف الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر شهدت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة إعادة رسم لخريطة الدولة لتنجح في تحقيق تنمية في 7.8 من مساحة مصر الكلية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي مطروح مطروح الشعب المصري

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